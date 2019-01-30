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В Египте открылся новый международный аэропорт в Гизе

Экономика

В настоящее время аэропорт работает в тестовом режиме

Каир, 30 января 2019, 12:12 — REGNUM  На окраине Каира, столицы Египта, открылся новый международный аэропорт. Он призван снизить нагрузку на главный аэропорт столицы и способствовать дальнейшему развитию туризма. Об этом сообщает новостное агентство КСА «Arab News».

Международный аэропорт «Сфинкс», расположенный неподалеку от района пирамид Гизы и нового Большого египетского музея, за время испытательного периода — до начала февраля — должен принять 30 рейсов.

Проект стоимостью 17 млн. долларов является частью плана Министерства туризма Египта по обеспечению доступа туристов к историческим местам из курортных зон на Красном море, таких как Шарм-эш-Шейх и Хургада. Аэропорт будет полностью открыт в 2020 году.

Крушение российского авиалайнера над полуостровом Синай в 2015 году сильно ударило по туризму страны, усилив тенденцию к снижению объема туристов, начавшуюся во время «Арабской весны».

В прошлом году доходы от туризма начали восстанавливаться, увеличившись на 77% в первой половине 2018 года по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, и доходы составили 4,8 млрд. долл.

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Зарубежная хроника
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