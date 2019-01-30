Всегда и вовремя: Мадуро гарантировал России и Китаю возврат долгов

Каракас, , 12:00 — REGNUM Венесуэла выполнит все взятые на себя финансовые обязательства перед Россией и Китаем и выплатит кредиты, полученные от этих стран. Об этом заявил действующий президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.

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«Венесуэла платит, всегда вовремя»,— приводит РИА Новости слова главы государства.

Также Мадуро выразил надежду, что инвестиции Китая в нефтяную сферу Каракаса будут увеличены, а Россия и Китай окажут поддержку для экономического развития Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 21 января в Венесуэле начались массовые протесты противников действующего и законно избранного президента страны Николаса Мадуро. Несколько дней спустя оппозиционер, спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. США и ряд других стран заявили о его признании. При этом Россия в качестве законного президента признаёт Мадуро.

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В связи с разразившимся политическим кризисом в Венесуэле в Минфине РФ допустили проблемы с выплатой госдолга в размере более $3 этой латиноамериканской страны. При этом отмечалось, что ранее власти Венесуэлы всегда платили по обязательствам вовремя.

Добавим, что ранее посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что ситуация, которая на сегодняшний день складывается в Венесуэле, не должна повлиять на будущее российских инвестиций в экономику страны. Он заверил, что «все инвестиции находятся в полной безопасности».

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