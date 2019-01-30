Нужен механизм регулирования без фискальной нагрузки на нефтяников — Козак

Москва, , 11:56 — REGNUM В правительстве прорабатывается новый механизм регулирования рынка топлива без дополнительной фискальной нагрузки на нефтепереработку. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 января заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак на заседании Совета Федерации.

«В настоящее время также прорабатывается механизм регулирования реализации нефти и нефтепродуктов на внутреннем и внешнем рынке без дополнительной, даже временной фискальной нагрузки на нефтепереработку. Поскольку введение заградительных пошлин будет вымывать значительный ресурс с нефтеперерабатывающих предприятий, их маржинальность не будет обеспечена. Такими действиями мы можем убить значительную часть нашей нефтепереработки», — заявил Козак.

По его словам, совокупность инструментов, их оперативная и своевременное применение позволит России не допустить роста цен на нефтепродукты выше уровня инфляции, заверил он. При этом требование повышения в пределах инфляции «справедливо», заметил он, поскольку производители нефтяной отрасли также испытывают давление из-за общего роста цен.

Что же касается чрезвычайных ситуаций на внешнем рынке — существенного роста мировых котировок или резкого ослабления курса рубля — то в таком случае демпфирующий механизм будет недостаточно эффективным для балансировки внутреннего рынка моторного топлива, добавил Козак.

«Поэтому законом мы предусмотрели в качестве страховочного механизма возможность временного увеличения экспортной пошлины для снижения так называемого «нэтбека» (внешней цены, пересчитанной в рубли)», — пояснил он.