Второй «шатдаун» повлияет на экономику США значительно серьезнее — Moody's

Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Еще один «шатдаун» окажет сильное негативное влияние на экономику США, заявила во вторник Служба инвесторов рейтингового агентства Moody's. Как передает The Washington Examiner, по мнению Moody's, новая остановка работы федерального правительства поднимет вопрос о том, смогут ли США выплатить свои долги.

«Если произойдет еще один шатдаун, это может оказать более серьезное влияние на экономику США, чем недавно завершившееся отключение», — объявило рейтинговое агентство.

Последствия «шатдауна», который начался 22 декабря 2018 г. и закончился 25 января 2019 г., принесли ограниченные последствия для экономики в целом, но положение изменится, если в следующем месяце произойдет повторный «шатдаун», который «усложнит переговоры о потолке долга», вызывая опасения по поводу того, будет ли казначейство задерживать платежи по долгам.

Напомним, что второй «шатдаун» возможен, потому что президент США Дональд Трамп и Конгресс согласились возобновить работу правительства только до 15 февраля, и более широкие бюджетные споры, чем те, которые вызвали закрытие, в том числе требование Трампа о финансировании пограничной стены, остаются нерешенными.