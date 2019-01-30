Эксперт прогнозирует продажу части акций АЛРОСА в 2019 году: дефицит растёт

Якутск, , 11:47 — REGNUM Приближается срок третьего и последнего круга приватизации акций алмазодобывающей компании АЛРОСА. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

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«В настоящее время акционерами компании АЛРОСА (ПАО) являются: Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия — 25%, районы Якутии — 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций. В 2019 году в связи с увеличивающимся дефицитом России и Якутии, вероятнее всего, будут проданы 8% акций. В этом случае перед республикой возникнет дилемма, какие из пакетов акций продавать. На мой взгляд, необходимо продать муниципальные акции АЛРОСА, а поступившие средства направить на решение назревших у этих районов проблем, в частности обеспечения населения чистой водой, строительства дорог и так далее», — поделился мнение эксперт.

При этом Юрий Данилов напомнил, что акции ПАО АК «АЛРОСА» остаются последним крупным активом в собственности республики, и этим обусловлена необходимость сохранения над компанией государственного контроля.

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«Как показал практический опыт последних лет, именно государственная поддержка способна поддержать алмазодобывающую отрасль от резкого спада в периоды экономической нестабильности и кризисных явлений в мировой экономике, поскольку основная составляющая цены продукции добычи алмазов и её переработки образуется на рынке роскоши», — также отметил Юрий Данилов.

Эксперт также напомнил, что АЛРОСА является мировым лидером по объёму добычи алмазов и превосходит De Beers на 4%, но по их реализации уступает почти на 20%.

«Однако вместе с ГРО «Катока» эти же показатели составляют уже 23% и всего на 5,7% соответственно. То есть даже по реализации алмазов группа «АЛРОСА» уже сопоставима с группой De Beers», — констатировал эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, дальнейшая приватизация акций АЛРОСА не обсуждается, заявил 24 декабря президент алмазодобывающей компании Сергей Иванов. По его словам, доля принадлежащих России и Якутии акций АЛРОСА в ближайшие годы не будет изменена.

«На мой взгляд, России и республике Якутия нет необходимости снижать долю, потому что это стабильный денежный поток», — объяснил причины президент алмазодобывающей компании.