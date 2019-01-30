Козак пояснил суть нового механизма регулирования цен на нефть

Москва, , 11:41 — REGNUM Демпфирующий механизм, направленный на сдерживание роста цен на топливо, не является формой субсидирования нефтяной отрасли из бюджета. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 января заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак на заседании Совета Федерации.

«Хочу подчеркнуть, что это не субсидирование нефтяной отрасли за счёт бюджета. Бюджет здесь используется только как механизм перераспределения доходов самих нефтяных компаний», — заявил Козак.

С 1 января 2019 года заработал новый механизм так называемого «демпфирующего обратного акциза», когда дополнительные доходы нефтяных компаний при высоких экспортных ценах на сырую нефть через бюджетный механизм перераспределяются предприятиям нефтепереработки для частичной компенсации разницы между целевой, закреплённой в законе внутренней ценой и экспортной альтернативы.

«Этот механизм обеспечивает стимулирование модернизации российских НПЗ под выпуск высококачественных нефтепродуктов», — добавил он.

По его словам, с 1 января 2019 года рост цен на бензины, дизель АЗС нефтяных компаний находится «в пределах допустимых, оговоренных соответствующим соглашением 1,7% при росте НДС с 1 января на 2%».

«Ситуация с обеспечением топливом стабильная, доходность розничного сегмента достаточна для ведения бизнеса как самих крупных компаний, с которыми подписано соглашение, так и с независимыми АЗС», — отметил вице-премьер.

Ранее заместитель министра финансов Илья Трунин отмечал, что при превышении оптовой цены бензина целевого уровня в 56 тыс. рублей за тонну разница между внешней ценой, пересчитанной в рубли, и этой целевой ценой компенсируется нефтеперерабатывающему заводу из бюджета.