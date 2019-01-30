В Новосибирске посетовали на медленное изучение территорий с нефтью и газом

Новосибирск, , 11:41 — REGNUM Участники научной конференции, посвященной 85-летию академика Алексея Конторовича, обсудили пути повышения эффективности нефтедобычи. Речь на ней, в частности, зашла о том, что геологоразведочные работы на новых участках идут недостаточно быстро, передаёт 30 января издание «Наука в Сибири» со ссылкой на генерального директора Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института кандидата геолого-минералогических наук Павла Мельникова.

По словам геолога, ресурсная база, за счёт которой потенциально могут восполняться запасы нефти, достаточно высока (в первую очередь, в Западно-Сибирской нефтяной провинции). Однако геологоразведочные работы, учитывая слабую изученность территорий, ведутся очень медленно, это, в частности, приводит к тому, что лицензируются недостаточно изученные участки.

«Объемы геологоразведочных работ должны быть существенно увеличены. При этом региональное изучение перспективных зон должно завершаться обобщающими тематическими работами», — пояснил Мельников.

На конференции также отмечалось, что прирост запасов нефти последовательно сокращается с 2012 года, а добыча неуклонно растет. При этом ухудшается структура запасов: их открывают на всё более мелких месторождениях, большая часть относится к категории трудноизвлекаемых. В качестве решения этой проблемы геологи предложили стимулировать развитие новых технологий. Так, директор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых кандидат геолого-минералогических наук Игорь Шпуров отметил, что «каждое месторождение должно рассматриваться отдельно, и льготы надо давать не трудноизвлекаемым запасам, а технологиям, которые эти запасы способны разрабатывать».

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