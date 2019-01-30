Архангельский порт увеличил грузооборот за счет экспорта

Архангельск, , 11:41 — REGNUM В2018 году внешнеторговый оборотАрхангельской области составил1 млрд 494 млн. долларовСША, что на 59% выше уровня 2017 года.

Как сообщили ИА REGNUM в Архангельской таможне, основой внешней торговли региона является экспорт — более 90% деклараций, рассмотренных таможней, сообщают о вывозе товара за рубеж. Доля деклараций, составленных для внутреннего рынка — только 6%.

Основные экспортные товары — это бумага, картон, пиломатериалы, суда, лодки, целлюлоза.В основном это продукция крупнейших промышленных предприятий региона. Структуру импорта составляют: оборудование и механические устройства, черные металлы и товары химической промышленности.

Грузооборот основного пункта пропуска таможни — морского порта Архангельск — в минувшем году вырос на 30% и составил2 394 тысяч тонн, увеличение грузопотока, как отметили в таможне, связано с экспортом угля, нефтепродуктов, металлического лома.

Добавим, что главными торговыми партнерами Архангельской области являются Индия, Финляндия, Германия, Турция, Великобритания, Нидерланды, Китай. Внешнеторговые связи в регионе деятельности таможни осуществлялись с 90 странами дальнего зарубежья и 6 странами СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, экспорт из России растет, стабилен и, по оценке аналитиков, несмотря на санкции Запада, сохранит позитивную динамику в ближайший год.

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