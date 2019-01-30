Власти Симферополя обвинили дорожников в бездействии

Симферополь, , 11:37 — REGNUM Все подрядчики капитального ремонта дорог Симферополя в 2018 году могли в срок исправить все недочёты, но не сделали этого. Об этом 30 января журналистам заявила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

«У них было достаточно времени. Срок на устранение претензий к капремонту истекает 1 февраля, после этого будет посчитана сумма ущерба, нанесённого городу, и выставлены соответствующие штрафные санкции», — отметила Наталья Маленко.

Он также уточнила, что сейчас устраняются замечания по качеству дорожных работ в посёлке Каменка, а также частично на улицах Маяковского, Авиационной и Севастопольской.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ущерб, нанесённый подрядчиками прошлогоднего капремонта дорог в Симферополе, подсчитают правоохранительные органы.

«В 2019 году должны быть отрегулированы все вопросы, связанные с дорожным строительством. Необходимо согласовать все проектируемые участки с министерством транспорта Крыма, чтобы заложить для этих целей средства в республиканском бюджете», — подчеркнул глава РК.

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