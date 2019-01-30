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В индийском штате Орисса правительство создало 1,5 млн. рабочих мест

Экономика

Местное правительство индийского штата Орисса поделилось успехами развития бизнеса в штате

Нью-Дели, 30 января 2019, 13:06 — REGNUM  «В нашем штате было создано более 367 тыс. малых и средних предприятий, совокупный объем инвестиций в которые составляет 178,6 млрд. рупий (примерно 166,6 млрд. рублей). Эти компании предоставляют работу почти 1,5 млн. местным жителям», — сообщил журналистам министр финансов штата Орисса Саши Бхусан Бехара.

Он также отметил, что инвестиции в сектор ММСП (микро-, малые и средние предприятия) являются приоритетом для местного правительства.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», министр особо подчеркнул, что правительством штата в этой сфере с апреля 2015 года было в общей сложности одобрено 724 проекта на сумму 27,6 млрд. рупий.

«400 местных предприятий и 40 стартапов участвуют в различных торговых ярмарках и выставках, что способствует развитию данного сектора в регионе, а также расширению коммерческих возможностей», — добавил он.

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Зарубежная хроника
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