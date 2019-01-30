В сёлах Приамурья пустые полки в магазинах: Как в войну

Благовещенск, , 11:43 — REGNUM Жители сёл в Приамурье жалуются в СМИ на пустые полки в магазинах. Люди не могут купить ни продукты питания, ни другие товары первой необходимости, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жители села Паутовка Мазановского района Амурской области разместили в соцсетях фото пустых полок местного магазина — единственного в селе. Магазин принадлежит райпо.

«Вот какой ассортимент у нас в магазине. И так продолжается с лета. Райпо не даёт добро, чтобы сами завозили продукты. Вот так и живём. Говорят, что нет денег на продукты, заказы, мол, делают, а все впустую. Хоть население и небольшое, но что, мы не люди, что ли? А пожилые люди? Макарон и то нет», — написала сельчанка.

В селе прописаны, по данным АСН, 86 человек. Но по факту проживает меньше. И почти все жители — пенсионеры, которым тяжело ездить в другие населённые пункты за продуктами.

В комментариях посетители социальной сети ужаснулись увиденному и рассказали, что и в других селах ситуация не лучше.

«Как в войну — даже спичек не купить».

По словам главы Мазановского района Михаила Пивня, проблемы у райпо и правда есть:

«Это магазин райпо, проблемы, да, есть, но там ещё и личная заинтересованность продавца этого магазина. Помещение принадлежит райпо, а продавец хочет уйти в самостоятельное плавание. Машину туда завтра отправим, три раза в неделю отправляем хлеб. Это единственный там магазин, а живёт там буквально две улицы — 40−50 человек. У райпо с продавцом конфликт. Я уже предложил — ну, пусть торгует своим товаром. Только плату за помещение надо брать».

Амурчане сообщают, что аналогичная проблема и в других сёлах области — в Леонтьевке, в Каничах, в Маргаритовке и других.

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Как сообщало ИА REGNUM, Приамурье ежегодно теряет десятки населённых пунктов. В 17 населённых пунктах нет ни одного жителя, в 60 — прописано меньше 10 человек. Больше всего поселений-призраков находится в Архаринском районе — 13. Во многих сёлах нет ни школ, ни больниц, ни магазинов, ни почтовых отделений. В Сковородинском районе осталось всего семь сёл с несколькими зарегистрированными жителями. По словам главы района Андрея Прохорова, содержать такие сёла невыгодно, но на расселение в бюджете нет денег. По словам общественника Ростислава Антонова, шансов на возрождение у таких деревень почти нет.

Российский премьер Дмитрий Медведев назвал условия, которые нужно создать в сёлах для достойной жизни людей. Это хорошие дороги, дома культуры, интернет, спортивные сооружения и другие объекты современной инфраструктуры.