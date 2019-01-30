В Казахстане к орошению земель планируют привлечь частный сектор

Астана, , 11:37 — REGNUM В 2019 году министерство сельского хозяйства Казахстана планирует запустить пилотный проект по вводу орошаемых земель в рамках государственно-частного партнерства. Об этом заявил заместитель председателя правительства республики — министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев на расширенном заседании правительства, сообщает 30 января агентство «Казинформ».

Министр отметил, что в настоящее время площадь орошаемых земель в Казахстане составляет 1,4 млн га. По его словам, данный показатель планируется довести до 3,5 млн га.

Шукеев напомнил, что в 2018 году было введено 65 тыс. га орошаемых земель. В 2019 году планируется ввести 124 тыс. га земель, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный банк реконструкции и развития планирует выделить средства на реализацию программы по восстановлению 57,3 тыс. га земель в Туркестанской области Казахстана.

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