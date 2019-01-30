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В Тюменской области идёт проверка законности «мусорных» тарифов

Экономика

Результаты обещают огласить после 31 января

Тюмень, 30 января 2019, 11:18 — REGNUM  В Тюменской области проводится прокурорская проверка законности тарифов на сбор, вывоз и утилизацию мусора. Прокуратура обратила внимание на деятельность областного департамента тарифной и ценовой политики и регионального оператора по обращению с отходами ООО «Тюменское экологическое объединение» после многочисленных жалоб граждан, депутатов и на основании публикаций в СМИ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров сообщил на пресс-конференции 29 января 2019 года, что результаты проверки будут озвучены в конце недели. На данный момент три человека проводят проверку в департаменте тарифной и ценовой политики и в других подразделениях правительства области, имеющих отношение к формированию тарифа и нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов. К ревизии подключены также сторонние специалисты.

Напомним, в Тюменской области тарифы на сбор, вывоз и утилизацию мусора менялись в 2019 году дважды. С 1 января был установлен тариф для собственников жилья в 5,04 рублей с квадратного метра в месяц. После возмущения тюменцев в социальных сетях и народного схода был изменён принцип взимания платы за мусор, и тариф по решению главы региона Александра Моора составил 139 рублей в месяц с прописанного в квартире человека.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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