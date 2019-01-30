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За год дефицит бюджета Украины вырос на 23,7%

Экономика

Дефицит сводного бюджета гораздо выше

За год дефицит бюджета Украины вырос на 23,7%
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Золотая рыбка

Киев, 30 января 2019, 11:18 — REGNUM  По итогам 2018 года государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом в размере 59,248 млрд гривен, что на 23,7% превышает дефицит бюджета в 2017 году. Данные опубликованы 29 января на официальном сайте государственной казначейской службы Украины.

По данным ведомства, дефицит сводного бюджета Украины в 1,6 раза превышает показатель 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман спрогнозировал в 2019 году рост украинского ВВП не менее 3%. Наиболее приоритетным направлением для украинского государства в этом году остаётся сфера обороны.

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Социально-экономический кризис на Украине
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