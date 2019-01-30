«Вы просто трусы»: Назарбаев раскритиковал министров за контроль банков

Астана, , 11:14 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев раскритиковал правительство и Национальный банк республики за плохую работу с несостоятельными банками, сообщает 30 января агентство «Казинформ».

"Вы просто трусы, а не правительство и министры. Руки и колени дрожат, чтобы принять решение. Тогда для чего вы работаете? Очистите мне все банки. Буду считать, что честно выполнили свой долг правительства и уйдите с этим в отставку. Вот это будет работа», — сказал глава государства на расширенном совещании правительства.

Назарбаев также поручил проследить, чтобы акционеры не воровали деньги у собственных банков. Президент считает, что без очистки банковского сектора от банкротов экономика не сможет развиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев предложил провести «чистку» несостоятельных компаний в реальном секторе экономики страны.

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