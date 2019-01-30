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Расходы жителей России растут с начала января

Экономика

ИХ «Ромир»

Москва, 30 января 2019, 11:09 — REGNUM  С начала января 2019 годы расходы среднестатистической семьи в России начали расти. По данным на 27 января, расходы выросли на 1,3% до 4 тыс. 228 рублей. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир».

Если сравнивать с четвертой неделей 2018 года, то расходы в январе 2019 года уступают 4,6%. По сравнению с 2012 годом расходы жителей России выросли на 44,7%.

Весте с тем средний чек продолжает снижаться. На четвёртой неделе января он составил 530 рубля, что на 0,5% меньше предыдущей недели.

Исследование проведено 21−27 января 2019 года. Скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более.

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