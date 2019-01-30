В Казахстане планируют создать 20 тыс. новых рабочих мест

Астана, , 11:01 — REGNUM В рамках программы индустриализации Казахстана в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 120 проектов на сумму 1,1 трлн тенге ($2,89 млрд) с созданием 20 тыс. постоянных рабочих мест. Об это заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Женис Касымбек на расширенном заседании правительства, сообщает 30 января агентство «Казинформ».

По его словам, за весь период реализации программы индустриального развития с 2010 года в эксплуатацию введено 1250 проектов на сумму 7,9 трлн тенге ($20,8 млрд) с образованием 120 тыс. рабочих мест.

Касымбек отметил, что в 2018 году промышленность в республике выросла на 4,1%. По его словам, драйвером промышленного развития стал рост в машиностроении, химической промышленности, нефтепереработке и легкой промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года объем промышленного производства в Казахстане составил 27,576 трлн тенге ($72,88 млрд), что на 4,1% больше, чем годом ранее.

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