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В 2018 году импорт автомобилей на Украину почти в 250 раз превысил экспорт

Экономика

На Украине за год произвели 6623 автомобиля

Киев, 30 января 2019, 10:52 — REGNUM  В 2018 году Украина импортировала автомобилей на сумму $2,243 млрд, заявили в пресс-службе государственной фискальной службы Украины, сообщило 29 января информационное агентство «УНИАН».

При этом экспорт украинских автомобилей составил чуть более $9 млн.

Больше всего автомобилей Украина закупила в Японии, Германии и США.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на Украине произвели 6623 автомобиля, что на 23% меньше показателя 2017 года.

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Отметим, в 2018 году продажи подержанных автомобилей на Украине выросли в два раза.

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Автопром
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