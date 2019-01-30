В 2018 году импорт автомобилей на Украину почти в 250 раз превысил экспорт

Киев, , 10:52 — REGNUM В 2018 году Украина импортировала автомобилей на сумму $2,243 млрд, заявили в пресс-службе государственной фискальной службы Украины, сообщило 29 января информационное агентство «УНИАН».

При этом экспорт украинских автомобилей составил чуть более $9 млн.

Больше всего автомобилей Украина закупила в Японии, Германии и США.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на Украине произвели 6623 автомобиля, что на 23% меньше показателя 2017 года.

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Отметим, в 2018 году продажи подержанных автомобилей на Украине выросли в два раза.