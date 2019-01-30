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Разметку на дорогах Симферополя пообещали наносить три раза в году

Экономика

Потому что в последние годы её смывает дождями в течение первых месяцев

Симферополь, 30 января 2019, 10:39 — REGNUM  Разметку на дорогах крымской столицы будут обновлять три раза в год. Об этом 30 января журналистам рассказала глава администрации города Наталья Маленко.

«Будем её наносить до 1мая, до 1сентября и до конца октября, чтобы она была видна. Надеюсь, что качество краски позволит нам с вами видеть её постоянно», — отметила Наталья Маленко.

По её словам, уже готов список первых ста улиц для обновления разметки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил, что в Симферополе ремонт около 70% дорог, работы на которых начались в 2018 году, до сих пор не закончен. В 2019 году власти РК обещали направить муниципалитетам по 100 миллионов рублей на новый капитальный ремонт дорог.

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Городское благоустройство
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