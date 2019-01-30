Экспорт легковых автомобилей из Южной Кореи падает второй год подряд — СМИ

Сеул, , 10:46 — REGNUM Экспорт легковых автомобилей из Южной Кореи падает второй год подряд. Об этом, как передает YTN, свидетельствуют данные Таможенной службы Республики Корея.

По данным ведомства, экспорт легковых автомобилей из Южной Кореи в 2018 г. сократился на 1,8% до $37,5 млрд, а объем экспорта упал на 2,8% до 2,47 млн автомобилей.

Известно что экспорт в Канаду (6,9%), Россию (49,9%) и Италии (10,3%) вырос, однако в такие страны как США (-7%), Австралию (-4,8%) и Германию (-5,7%), наоборот, упал.

Отмечается, что в четвертом квартале 2018 года экспорт транспортных средств вырос на 18,5% до $10,7 млрд.

Кроме того, экспорт экологически чистых автомобилей из Южной Кореи по итогам минувшего года вырос на 63,1%.