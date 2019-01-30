В 2018 году реальные доходы населения Казахстана выросли на 4,4%

Астана, , 10:40 — REGNUM По итогам 2018 года реальные доходы населения Казахстана выросли на 4,4%, заявил заместитель председателя правительства республики Ерболат Досаев на расширенном заседании правительства, сообщает 30 января агентство «Казинформ».

Досаев доложил президенту Казахстана о реализации пяти социальных инициатив: ипотечной программе «7−20−25», снижению налоговой нагрузки для работников с низкой зарплатой, увеличению образовательных грантов, повышению микрокредитования и газификации страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года реальные денежные доходы граждан Казахстана выросли на 3,4%. По состоянию на 1 января среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане составила 174 642 тенге ($462).

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