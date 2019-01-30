Нацбанк Казахстана предложил провести «чистку» несостоятельных компаний

Астана, , 10:26 — REGNUM Национальный банк Казахстана предложил провести системную работу по выводу несостоятельных компаний с рынка. Об этом 30 января заявил глава финансового регулятора Данияр Акишев на расширенном заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

Председатель Нацбанка предложил очистить реальный сектор экономики от компаний по аналогии с финансовым сектором страны. Акишев считает, что несостоятельные компании необходимо реструктурировать, банкротить или передавать активы успешным компаниям.

Глава Национального банка считает, что государственное финансирование должно сохраниться только за компаниями, занятыми крупными инфраструктурными проектами с малой рентабельностью или социальными проектами.

Отметим, в 2018 году банковский сектор Казахстана подвергся «чистке» со стороны Национального банка республики. По состояния на 1 января 2018 года в Казахстане работали 32 банка. К концу года на рынке остались 28 банков.