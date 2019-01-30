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Жители Алтайского края получают меньше всех в Сибири

Экономика

Если в целом по СФО среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе – ноябре 2018 года составила 36602,6 рубля, то в Алтайском крае — всего 24944 рубля

Жители Алтайского края получают меньше всех в Сибири
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мало денег

Барнаул, 30 января 2019, 10:25 — REGNUM  Алтайский край остаётся самым «малооплачиваемым» регионом Сибири. По данным, опубликованным на сайте Новосибирскстата, в январе — ноябре 2018 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания) по округу составила 36 602,6 рубля. Это на 11,6 тысяч рублей больше, чем в Алтайском крае, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае (43 875 рублей), Иркутской (41 233 рублей) и Томской областях (40 396 рублей). Такую существенную разницу в зарплатах статистики поясняют особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

В Алтайском крае самую большую заработную плату получают финансисты и страховщики (41 860 рублей), самую маленькую — представители общепита и гостиничного бизнеса — 15 227 рублей.

Напомним, по данным Алтайкрайстата, в первом квартале 2018 года среднемесячная заработная плата работников края увеличилась относительно аналогичного периода 2017 года на 12,1% (в январе — марте 2017 года — на 6%), составив 23 тысячи 302 рубля. Таким образом, в реальном выражении зарплата выросла на 10,7% (в январе — марте 2017 года — на 1%).

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