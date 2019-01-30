Назарбаев поручил организовать пассажирские авиаперевозки в США и Японию

Астана, , 10:10 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству республики помочь авиакомпаниям страны организовать полеты в города США и Японии, сообщает 30 января агентство «Казинформ».

Глава государства поднял вопрос развития авиаперевозок в ходе расширенного заседания правительства республики.

Назарбаев предположил, что на начальном этапе перевозки могут быть нерентабельными, поэтому компаниям необходимо помочь. Президент поручил решить этот вопрос в 2019 году.

Как сообщал ИА REGNUM, по итогам 2018 года авиакомпании Казахстана перевезли 7,9 млн пассажиров, что на 6,9% больше, чем в 2017 году. Авиаперевозки занимают 0,03% от общего числа перевезенных пассажиров в Казахстане.

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