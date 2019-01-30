На маршруте Москва – Клин начнёт работу скоростная 10-вагонная «Ласточка»

Москва, , 09:46 — REGNUM Десятивагонный состав скоростного электропоезда «Ласточка» ЭС2Г заменит на маршруте Москва — Клин сдвоенные пятивагонные поезда серии ЭТ2М. Работа на маршруте начнётся 2 февраля, сообщила пресс-служба «Российских железных дорог».

В новой компоновке поезд будет способен перевезти вдвое больше пассажиров. В отличие от сдвоенных поездов, используемых сейчас, в новых электропоездах пассажиры смогут свободно перемещаться вдоль всей длины состава. Такая возможность, отмечают в РЖД, позволит более равномерно перераспределить поток в пунктах посадки-высадки. Общая вместимость поезда увеличится, в том числе, и за счет замены головных вагонов в центре состава.

Максимальная скорость движения составляет 160 км/ч. Места для пассажиров размещены в удобных компоновках 3+2 и 2+2, также в вагонах установлены горизонтальные поручни с передвижными ручками. Для пассажиров с велосипедами предусмотрены напольные стойки.

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