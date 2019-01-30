Назван основной драйвер экономического развития Казахстана

Астана, , 09:45 — REGNUM Основным драйвером экономического развития Казахстана в 2018 году стал топливно-энергетический комплекс, заявил заместитель председателя правительства республики Ерболат Досаев на расширенном заседании правительства, сообщает 30 января издание «Казинформ».

Заместитель премьер-министра напомнил, что в 2018 году в республике было добыто более 90 млн тонн нефти и более 55 млрд куб. метров газа.

По его словам, с 2019 года нефтеперерабатывающие заводы Казахстана полностью обеспечат внутренний спрос на бензин, дизельное топливо и авиакеросин. Досаев добавил, что несырьевой сектор республики обеспечил 70% роста ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл расширенное заседание правительства республики, посвященное итогам социально-экономического развития страны в 2018 году.

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