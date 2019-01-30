Среда, 30 Января 2019 года
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Глава Apple пообещал снизить цены на iPhone

Экономика

Ослабление национальных валют к доллару наблюдалось в России, Турции и Бразилии

Нью-Йорк, США, 30 января 2019, 09:43 — REGNUM  Apple снизит цены на iPhone в ряде стран, где национальные валюты пережили серьезное ослабление к доллару. Об этом заявил глава компании Тим Кук в интервью агентству Reuters.

Он пояснил, что в странах, где курсы национальных валют за последний год серьезно уступили доллару, цена iPhone, что очевидно, выросла более значительно. В компании выполнили оценку макроэкономических условий в ряде таких стран и решили вернуться к ценам минувшего года ради повышения объемов продаж.

Отмечается, что снижение цен происходит второй раз за последние 12 лет. Кук не уточнил, какие именно страны имел в виду, однако ослабление национальных валют к доллару наблюдалось в России, Турции и Бразилии, а в Китае сократились объемы продаж iPhone.

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