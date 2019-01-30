Воронежский мехзавод заключил трехлетний контракт на 1,4 млрд рублей

Воронеж, , 09:29 — REGNUM Трехлетний контракт на изготовление и поставку агрегатов и комплектующих для железнодорожного транспорта подписал Воронежский механический завод с ОАО «Коломенский завод» (АО «Трансмашхолдинг»). Стоимость контракта составляет 1,4 млрд рублей. Об этом сообщила 29 января пресс-служба Воронежского мехзавода.

В 2019 году объем поставленной продукции составит 462 млн рублей, в 2020 — уже в два раза больше. Как уточнили на предприятии, также ведутся переговоры по выпуску других изделий для «Трансмашхолдинга» — терморегуляторов, предельных выключателей, новых конструкций привода распредвала, приводов регулятора. В случае достижения договоренности объем производства гражданской продукции ВМЗ вырастет еще на 360 млн рублей. Под новые объемы запущено дополнительное производство — восстановлен цех гражданской продукции, вводится в работу необходимое оборудование.

«Мы продолжаем наращивание объемов гражданской продукции. К 2020 году на ВМЗ планируется создание отдельного производства агрегатов и комплектующих для железнодорожной техники общим объемом в 1,2 млрд руб. В ближайшее время мы должны стать базовым предприятием, которое будет обеспечивать потребности предприятий «Трансмашхолдинга», в частности, по серийно выпускаемым дизельным двигателям Д49 и перспективным Д300/500», — рассказал директор Воронежского механического завода — филиала «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» Сергей Ковалев.

Он добавил, что на 2019 год запланировано развитие нефтегазового направления: в первом полугодии товарный выпуск такой продукции составит 1,5 млрд руб., заключаются контракты на поставки на второе полугодие.

Между тем, по итогам 2018 года товарный выпуск Воронежского механического завода составил 4,9 млрд руб., что в два раза превышает объемы 2017 года.

Воронежский механический завод специализируется на производстве ракетных двигателей на жидком топливе для РН «Союз», «Союз-2», «Протон-М», а также транспортно-грузовых кораблей «Прогресс-МС» и транспортно-пилотируемых кораблей серии «Союз-МС». Осваивает производство узлов и агрегатов для ракет-носителей «Ангара» и «Русь». Также занимается выпуском импортозамещающего нефтегазового оборудования.