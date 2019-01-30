Рубль не сильно отклоняется от отметки 66

Москва, , 09:18 — REGNUM Основным фактором влияния на российскую валюту остается конъюнктура нефтяного рынка. Накануне на фоне восстановления нефтяных цен от уровня $59,40 за баррель до отметки $61,50 за баррель курс доллара на Московской бирже снизился на 50 коп. от 66,40 руб. до 65,90 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

«Текущая неделя насыщена экономическими и монетарными новостями и событиями. И уже в начале недели волатильность повысилась. Сегодня, 30 января, вечером будет опубликовано решение ФРС США по процентной ставке», — напомнил эксперт.

Как ожидается никаких изменений от текущего диапазона 2,0−2,5% не произойдет. Но в фокусе внимания будет содержание сопроводительного заявления и последующие заявления главы американского регулятора Джерома Пауэлла.

«Динамика доллара на международном валютном рынке Forex найдет отражение и на стоимости американской валюты против российского рубля. 30 января в течение дня цена не сильно отклонится от текущих значений в районе 66 руб. Вечером после публикации решений ФРС, можно ожидать более выраженные импульсы», — полагает Егоров.

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