Бизнес Таджикистана планируют принять участие в проектах в Узбекистане

Душанбе, 30 января 2019, 09:18 — REGNUM Предприниматели из Таджикистана планируют принять участие в инвестиционных проектах на территории Сурхандарьинской области Узбекистана, заявил директор центра поддержки и развития предпринимателей города Душанбе Хуршед Саидов, сообщает 30 января издание Asia-Plus.
Саидов встретился с послом Узбекистана в Таджикистане Эргашем Шаисматовым. Стороны обсудили реализацию крупных инвестиционных проектов на территории Сурхандарьинской области.
Саидов добавил, что таджикистанские предприниматели готовы принять участие в строительстве больниц, гостиниц, реализации проектов в сельском хозяйстве и других направлениях сотрудничества.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе газораспределительные компании Узбекистана и Таджикистана достигли соглашения об экспорте в 2019 году на территорию Таджикистана 200 млн куб. метров природного газа.
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