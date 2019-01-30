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Всемирный банк обеспокоен ростом закредитованности граждан РФ — Le Figaro

Экономика

Основная причина рекордного роста кредитной задолженности заключается в высоких процентных ставках по займам в российских банках

Всемирный банк обеспокоен ростом закредитованности граждан РФ — Le Figaro
Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

Париж, 30 января 2019, 09:04 — REGNUM  На фоне продолжающегося снижения доходов российских домохозяйств граждане РФ все больше наращивают объем своей кредитной задолженности. Это вызывает обеспокоенность у таких международных финансовых организаций, как Всемирный банк, пишет Le Figaro.

В газетной статье отмечается, что уровень закредитованности российского населения в декабре достиг €210 млрд. Это значение в два раза выше уровня 2013 года, пишет издание.

По мнению финансовых экспертов, основная причина рекордного роста кредитной задолженности заключается в высоких процентных ставках по займам в российских банках. Также на ситуацию влияет рост популярности микрокредитов, дающих деньги под «людоедские» проценты.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января директор Института проблем глобализации Михаил Делягин отметил: то, что в РФ закредитована почти треть населения, — это признак его растущей бедности.

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