В 2018 году банки Казахстана показали рекордную за семь лет прибыль

Астана, , 08:57 — REGNUM По итогам 2018 года прибыль банков второго уровня в Казахстане составила 638,4 млрд тенге ($1,68 млрд). Об этом 30 января сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

В 2017 году банки зафиксировали убыток в размере 18,7 млрд тенге ($49,2 млн). Совокупные доходы всего банковского сектора составили 32,8 трлн тенге ($86,3 млрд), что на 5,3% больше, чем годом ранее. Расходы банков выросли на 3,1%, до 32 трлн тенге ($84,2 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года доходы банков Казахстана составили 27,7 трлн тенге ($74,8 млрд), что на 2,4% больше, чем в январе-октябре 2017 года.

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