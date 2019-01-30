Суд во Франции отклонил запрос РФ на арест имущества экс-банкира Пугачева

Ницца, Франция, , 08:45 — REGNUM Суд во французской Ницце признал запрос России на конфискацию имущества у бывшего владельца «Межпромбанка» Сергея Пугачева несоответствующим национальным судебным процедурам, сообщает AFP.

По данным издания, во Франции решили, что судебное преследование в России, которое изначально было рассчитано на один год, продлевалось на сроки по шесть месяцев.

Кроме того, данное решение принималось одним судьей, тогда как по «действовавшим на тот момент нормам российского права» решение должно было приниматься коллегиально.

Напомним, в 2015 году Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве Международного промышленного банка (МПБ) по заявлению Агентства страхования вкладов (АСВ) привлек Пугачева и еще трех топ-менеджеров к субсидиарной ответственности.

Суд признал Пугачева и его топ-менеджеров виновными в совершении действий, приведших к банкротству МПБ, в частности — в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Ущерб от преступных действий Пугачева превышает 90 млрд рублей. С тех пор бизнесмен постоянно живет за границей, в РФ он объявлен в розыск.

Читайте также: Дело Межпромбанка: суд Британии разрешил продавать активы Пугачева