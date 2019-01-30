Фекальные разборки в Якутии: добавился ещё один проблемный город

Якутск, , 08:49 — REGNUM В Якутии нарастает напряжённость, связанная с обслуживанием септиков в городах республик. К списку населённых пунктов, испытывающих проблемы в решении вопросов с откачкой жидких бытовых отходов, добавился ещё один — Ленск, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Ленске развернулась борьба за право откачивать 107 выгребных ям и обслуживать пять километров канализационных сетей. На выполнение этих работ претендуют сразу три компании — ООО «Ленское предприятие жилищного хозяйства», ООО «Респект» и ООО «Комфорт», пишет ИА Якутия. инфо. Вадим Жмуренко, руководитель Ленского предприятия ЖКХ, которое ранее обслуживало эти септики, удивлён появлением новых компаний, претендующих на выполнение работ, с которыми более 10 лет успешно справлялась его фирма.

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«В апреле 2017 года администрация Ленска продлила с нами договор обслуживания септиков и трасс до 2022 года с передаточным актом на баланс нашего предприятия. Мы успешно защитили цены в РЭК — Госкомцен. Работали, ни одного нарекания не было, хотя нас периодически проверяли и проверяют. Но потом в администрации Ленска появились новые люди, и начались проблемы. 17 января этого года я получил уведомление, что контракт со мной расторгнут, а вместо меня обслуживать септики и сети будут две другие фирмы — ООО «Респект» и ООО «Комфорт». То есть замглавы города Владимир Пелипенко просто взял и передал всё «левым» фирмам, которые никакого отношения к данному жилищному фонду, на чьей территории находится всё это хозяйство, не имеют. С юридической точки зрения это абсолютно безграмотный документ», — рассказал региональному изданию Вадим Жмуренко.

По его словам, ООО «Ленское предприятие жилищного хозяйства» уже подало иск в арбитражный суд с целью добиться признания распоряжения главы Ленска незаконным. Руководство компании также обратилось в УФАС, правоохранительные органы, к депутатам Госсобрания Якутии.

«То, что сейчас происходит, смахивает на рейдерский захват с помощью непорядочных чиновников», — уверен Вадим Жмуренко.

В администрации Ленска, комментируя ситуацию, заявили о том, что имеют право выбирать организацию, которая будет заниматься обслуживанием сетей.

«В своё время данные септики и сети были переданы ООО «Ленское предприятие жилищного хозяйства». От населения поступало на вышеуказанную организацию много жалоб, возникли проблемы с мусорными баками и прочее. Организация занималась только начислением и сбором квартплаты, не добросовестно выполняя свои прямые обязанности. Работу выполняли подрядные организации, которые также могут работать с другими управляющими компаниями, не переходя на финансовые убытки. Тем самым было принято решение передать право обслуживания ООО «Комфорт» и ООО «Респект», — заявил заместитель главы Ленска Владимир Пелипенко.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная ситуация сложилась в якутском городе Среднеколымск. Там также под предлогом некачественного выполнения работы пытаются передать право откачки септиков ООО «Комфорт». Необходимость этих действий в городской администрации аргументируют тем, что обслуживающий септики предприниматель допустил их заморозку и разлив фекальных вод. Сам директор ИП Новосельцев рассказал, что септики были переданы организации в ноябре уже замороженными.