PDVSA начала искать пути обхода санкций США — Reuters

Лондон, , 08:32 — REGNUM Санкции Соединенных Штатов против Венесуэлы привели к тому, что нефтедобывающая компания Боливарианской республики PDVSA начала переговоры с крупными покупателями о переоформлении контрактов. Об этом сообщает 30 января Reuters.

Отмечается, что PDVSA ведет переговоры и с американскими предприятиями, работающими в сфере переработки нефти. Напомним, США являются крупнейшим импортером венесуэльской нефти, закупая у Каракаса в среднем около 500 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января власти США объявили о введении санкций против PDVSA. В частности, принято решение заблокировать активы компании на сумму около $7 млрд.

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