ООО, названное как иностранное государство, обязывают переименоваться

Казань, , 08:20 — REGNUM Интересное административное дело 1 февраля 2019 года начнёт рассматривать Арбитражный суд Татарии. Межрайонная инспекция ФНС №18 по республике потребовала у набережночелнинского ООО «Гренада» сменить название «на иное, не включающее наименование иностранного государства», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующий иск инспекция ФНС №18 из Казани подала к ООО «Гренада» ещё 2 ноября 2018 года, но первое заседание пройдёт лишь 1 февраля 2019 года.

«Истец — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан, г. Казань — обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ответчику — Обществу с ограниченной ответственностью «Гренада», г. Набережные Челны (ОГРН 1 171 690 083 443, ИНН 1 650 352 643) об обязании изменить фирменное наименование ООО «Гренада» в лице участника и единоличного исполнительного органа общества Парфенова Семена Александровича на иное, не включающее наименование иностранного государства, установить предельный срок представления в регистрирующий орган документов для внесения изменений в связи со сменой наименования. Суд, рассмотрев все вынесенные в предварительное судебное заседание вопросы, заслушав представителей сторон, признав представленные доказательства достаточными для разрешения спора по существу, и считая завершенной подготовку дела к судебному разбирательств», — отмечается в определении суда.

По данным ЕГРЮЛ, данная компания создана 18 августа 2017 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей, единственный участник и директор — Семён Парфенов. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства. У Парфенова помимо этого ООО в собственности есть также ООО «Торговый дом «Гренада», учреждённый в 2012 году совместно с Алексеем Вихаревым.

Примечательно, в базе юрлиц Татарии помимо уже перечисленных компаний есть ещё 12, в чьём наименовании есть название «Гренада».

Напомним, в пункте 4 статьи 1473 ГК РФ («Фирменное наименование») оговаривается, что в фирменное наименование юрлиц «не могут включаться полные или сокращенные официальные наименования иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований». Гренада же — это страна в Карибском море.