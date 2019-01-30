Металлургический завод построят в Боливии

Пуэрто-Суарес, Боливия, , 08:22 — REGNUM В Боливии начинается строительство металлургического завода «Эль Мутун» — совместного боливийско-китайского предприятия, передает канал TeleSur.

29 января на церемонии открытия стройплощадки в муниципалитете Пуэрто-Суарес присутствовал президент Боливии Эво Моралес. Он рассказал, что строительство будет проходит в пять этапов и займет два года. Общий объем инвестиций в проект составит более $546 млн.

Моралес пообещал, что завод будет использовать экологически чистые технологии и природный газ вместо угля. Также он будет оснащен собственным термоэлектрическим генератором для выработки энергии.

Первый год «Эль Мутун» будет эксплуатироваться полностью под контролем китайской компании Sinosteel. Китайские партнеры обучат боливийских специалистов для последующей работы.

Посол Китая в Боливии Лян Юй подчеркнул, что строительство этого предприятия поможет удовлетворить потребности внутреннего рынка страны и позволит экспортировать металлопродукцию, стимулируя экономику и рынок региона.

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