Меры правительства Франции повысят покупательную способность — исследование

Париж, , 08:00 — REGNUM Согласно исследованию французского института экономических условий (OFCE), опубликованному 29 января, меры, объявленные правительством Франции в ответ на акции протеста движения «желтые жилеты», значительно повысят покупательную способность, что приведет к «массовому перебалансированию» фискальной политики «в пользу менее обеспеченных домохозяйств», сообщает Le Figaro.

«В 2019 году будет проведена быстрая и массовая перебалансировка в пользу менее обеспеченных домохозяйств», — говорится в исследовании OFCE.

По мнению экспертов, в общей сложности меры правительства Франции поддержат покупательную способность «на сумму 11,7 млрд евро в 2019 году». По данным OFCE, три из четырех французских домохозяйств в 2019 году получат прирост покупательной способности.

Отмечается, что в исследование были включены все налоговые и социальные реформы во Франции, предусмотренные в законах о финансах на 2018 и 2019 годы, а также меры, принятые в конце декабря 2018 года в ответ на кризис «желтых жилетов».

Как сообщало ИА REGNUM, массовые акции протеста «желтых жилетов» проходят во Франции с середины ноября 2018 года. Основными требованиями активистов стало снижение цен на бензин и повышение покупательной способности.

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