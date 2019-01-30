Экономическая перспектива Уганды на 2019 год позитивная — эксперты

Кампала, , 07:57 — REGNUM Правительственные структуры и экономисты сообщают, что экономическая перспектива Уганды на 2019 год позитивная. Ожидается рост ВВП на 6%, сообщает Daily Monitor Uganda.

«Мы наблюдаем развитие производства, сельского хозяйства, торговли, сферы услуг. Мы ожидаем рост ВВП около 6% к 30 июня 2019 года», — сообщил Мосес Каггва, исполнительный директор по экономическим вопросам в министерстве финансов.

По словам экспертов, рост обеспечивают лучшие показатели различных секторов и прирост бизнес-активности. Также произошел рост кредитного сектора и инвестиций.

Представители Центробанка Уганды сообщили, что прогнозируемая инфляция в стране на первую половину 2019 года — 6,6%, на вторую — 5,1%.