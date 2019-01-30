Среда, 30 Января 2019 года
07:45:43 МСК

Путин обсудит с правительством РФ развитие туризма

Экономика

С докладами выступят главы Ростуризма, Минэкономразвития, Минтранса

Москва, 30 января 2019, 07:42 — REGNUM  Сегодня, 30 января, президент России Владимир Путин проведёт очередное совещание с членами правительства РФ, сообщается на сайте Кремля

Глава государства и члены правительства обсудят ряд актуальных вопросов, но главной темой станет развитие туризма.

С докладами выступят главы Ростуризма, Минэкономразвития, Минтранса РФ и др.

Читайте также: Путин проведет первое в 2019 году совещание с правительством РФ

Как сообщает ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин периодически проводит совещания с членами правительства РФ. Первая в 2019 году встреча состоялась 16 января.

Ранее на эту тему: Путин обсудит с членами правительства РФ итоги 2018 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие внутреннего туризма
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить