Имитация конкуренции, тендеры на 0,5 млрд: дело о медкартеле в Татарии

Казань, , 07:27 — REGNUM Арбитражный суд Татарии по иску шести юрлиц и двух частных предпринимателей, ранее уличённых УФАС по республике в сговоре на 34 аукционах на поставку медицинских изделий, частично снизил размер штрафов, но законность привлечения к ответственности не опроверг. Один из участников картеля — депутат Казанской городской думы. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в 2018 году УФАС по Татарии признало несколько фирм, которые участвовали в 34 тендерах на поставку медицинских изделий для медучреждений республики в 2015—2017 годах, виновными в заключении соглашения, приведшего к тому, что госконтракты были заключены по максимально возможной цене. Изначально претензии возникли к компаниям ООО «ИВЦ «Анатомика», ООО «Анатомика», ООО «ГИРЯ 14», ООО «Ортопрайм», ООО «Ортопрайм СНГ», ООО «Диапомпа» и ООО «Диомид». Ведомству удалось доказать аффилированность ряда компаний между собой через предпринимателей Альмира Михеева и Юлию Попову. Компании были оштрафованы, а в отношении бизнесменов всё ещё рассматривается вопрос, по вменяемой статье им грозит штраф или дисквалификация.

Не лишним будет напомнить, что директор ООО «ИВЦ «Анатомика» Альмир Михеев, фигурирующий в картельном деле, является депутатом Казанской городской думы и представляет фракцию «Справедливая Россия». Он входит в постоянные комиссии по социально-экономическому развитию, предпринимательству и муниципальной собственности, а также комиссию по охране здоровья горожан и окружающей среды. За 2017 год его задекларированный доход составил около 70 млн рублей.

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Решением Арбитражного суда Татарии, обнародованном 29 января 2019 года, общий размер штрафных санкций был снижен до 33,91 млн рублей. При этом саму вину в заключении соглашения суд не опроверг, лишь уменьшил размер наказания, хотя истцы просили признать недействительным решение комиссии УФАС, отменить постановление и прекратить производство по делам.

«Антимонопольный орган, проанализировав аукционы, установил, что общая начальная (максимальная) цена контрактов составила 107 254 175,78 рубля. В результате снижение по аукционам составило 0,5−2% от начальной (максимальной) цены контракта», — отмечалось в материалах суда и уточнялось, что «торговой площадкой представлены сведения, что подача заявок и участие ООО «ИВЦ «Анатомика» (ИНН 657 081 833), ООО «Гедеон Казань» (ИНЬ 1 657 136 578), ООО «Ортопрайм» (ИНН 1 657 194 643), ООО «Ортопрайм СНГ» (ИНН 1 657 084 827), ООО «Диапомпа» (ИНН 1 655 318 188) и ООО «Диомид» (ИНН 1 656 051 346) осуществлялось с одного и того же IP-адреса 178.205.170.158 ».

ПАО «Таттелеком», выступавшее провайдером, уточнило, что IP-адрес, с которого заявителями осуществлялся вход, выделен ООО «ИВЦ «Анатомика» на основании договора на оказание связи. А договор подписан замдиректора компании Юлией Поповой. Представитель ООО в суде заявил, что WI-FI роутер «не имеет какой-либо системы защиты или отслеживания от доступа до пользования услугами интернета третьими лицами и осуществляет раздачу интернета в диапазоне до 200 метров в радиусе своего нахождения, таким образом, подача заявки с одного IP-адреса не является свидетельством о наличии антиконкурентного соглашения».

Всего в рамках рассматриваемого дела комиссией УФАС по РТ было проанализировано 330 закупок (в том числе у единственного поставщика), в которых принимали совместное участие ответчики.

В частности комиссия рассмотрела данные по 143 закупкам, в которых приняли участие одна из организаций группы лиц (ООО «ИВЦ «Анатомика», ООО «Анатомика», ООО «ГИРЯ 14» (бывшее ООО «Гедеон Казань»), ООО «Ортопрайм», ООО «Ортопрайм СНГ», ООО «Диапомпа», ИП Михеев Альмир Александрович) совместно с участниками другой группы лиц (ООО «Диомид», ИП Поповой Юлией Евгеньевной). Сумма контрактов по указанным закупкам составила 553 158 588,59 рубля. Среднее снижение начальной цены по ним было 2,06%. В ведомстве отметили, что в том 81 тендере, где принимали участие не только эти компании, снижение цен было на уровне 15%. Общий объём закупок оценивался на 80,8 млн рублей.

«Таким образом, антимонопольный орган пришел к выводу, что снижение ценовых предложений при проведении аукционов между заявителями без участия иных лиц было минимальным. При участии иных лиц снижение по торгам увеличивалось до 55,66%, а среднее снижение по 81 закупке составило 14,93%», — уточнялось в материалах дела.

Рассмотрела комиссия и 106 закупок у единственного поставщика на сумму более 558 млн рублей, в которых принимали участие организации, входящие в группу лиц. По ним среднее снижение цены было на 0,61%.

«При этом антимонопольным органом установлено, что подача заявок заявителями преимущественно осуществлялась в один день, временной промежуток между подачами заявок заявителями составлял не более получаса», — отмечается в решении суда.

Комиссия УФАС пришла к выводу, который суд не опроверг, — «при участии в торгах заявители реализовывали антиконкурентную модель поведения путем обеспечения участия в закупке субъекта-конкурента с целью имитации конкурентной борьбы и заключения государственного контракта по максимально возможной цене».