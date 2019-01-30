Росрыболовство готовит законопроект по распределению квот на вылов

Москва, , 08:00 — REGNUM 28 января прошло заседание общественного совета при Росрыболовстве. Представители отрасли, приехавшие со всей страны, были возмущены критической информацией о состоянии рыбохозяйственного комплекса России, которая была представлена в программах федеральных телеканалов в декабре 2018 года. Ловцов крабов обвинили в браконьерстве и коррупции. Рыбаки считают эти передачи заказными. Они полагают, что их организовали люди, желающие изменить законодательство о рыболовстве и вернуться к практике аукционной торговли квотами. Следствием таких перемен станет передел крабового рынка, годовой оборот которого оценивается в 120 миллиардов рублей. При этом перемены коснутся и рыбного рынка, у которого хотят дополнительно отнять не менее 20% на инвестиционные квоты.

Сейчас квоты распределяются по историческому принципу. С добросовестными пользователями договоры заключены на последующие 15 лет.

Стоит заметить, что ловля краба предполагает серьезные вложения в основные фонды — в суда, дорогое оборудование и прочее. Правительство предлагает половину квот заново разыгрывать на аукционах. При этом, официально решение пустить под аукцион половину квот на краба ФАС объясняла необходимостью стимулирования конкуренции. Чиновники полагают, что это может принести в бюджет порядка 80 млрд рублей.

Но участники рынка считают, что новые правила приведут к вытеснению с рынка мелких и средних игроков.

В то же время чиновники не раскрывают деталей законопроекта. Так, глава Росрыболовства Илья Шестаков только сообщил журналистам, что предложения по механизму распределения квот должны быть в скором времени сформированы. Он пообещал, что проект закона будет вынесен на широкое обсуждение после его внесения в Государственную думу РФ. При этом глава Росрыболовства заявил, что ведомство представляет интересы государства и это нормально, что оно не всегда идет в унисон с предпринимателями.

В свою очередь эксперты полагают, что невозможно, чтобы в законопроекте были определены правила исключительно на вылов крабов. Вполне вероятно, что они будут касаться и аукционов на квоты по вылову рыбы.

Но больше всего участников рынка волнует то, что проект закона готовится кулуарно. По словам президента Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александра Дуплякова, все это очень настораживает бизнес.

Дупляков обратил внимание на то, что ведомство продвигает идею аукционов в течение уже достаточно длительного времени. Несмотря на то, что ответственным за нормативно-правовое регулирование является Минсельхоз, все документы исходят из Федерального агентства по рыболовству.

«Соответственно, все, что будет касаться этого законопроекта, это инициатива Федерального агентства по рыболовству. Навязана она им или они самостоятельно так думают — не имеет значения. Мне кажется, они как регулятор отрасли должны защищать интересы отрасли». Да, мы пока не видели законопроект, но они нас уверили, что нам его покажут, то есть работа ведется», — заявил Дупляков.

В свою очередь, президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников Михаил Котов сообщил об опасениях представителей отрасли. По его словам, около восьми лет назад группа лиц решила войти в рыбный бизнес. Это было сделано примерно так же, считает он, — «очернили половину рыбаков, сказали, что они подлецы, что многие связаны с иностранцами и нужно навести порядок. В итоге эта компания получила большой объём квот, с которым до сих пор не может справиться».

Рыбаки уже выражали свое несогласие с возможным отказом от «исторического принципа». Летом прошлого года по инициативе экипажей судов, работающих на Севере и в Дальневосточных регионах, на рыболовецких судах в море и портах прозвучал гудок продолжительностью пять минут в знак несогласия рыбаков с произволом чиновников. Акция была проведена в связи с отсутствием реакции на многократные обращения рыбаков к руководителям ведомств и государства.

28 января на Дальнем Востоке опять прошла акция протеста рыбаков. Во всех портах, где базируются рыбопромышленные компании, и в северных морях на промысловых судах на час была остановлена работа и снова гудели судовые сирены. Люди протестовали против кампании по дискредитации отрасли, развёрнутой федеральными телеканалами. Дальневосточников поддержали все рыбаки России. В акции приняли участие более 200 промысловых судов и более 10 тыс. человек.