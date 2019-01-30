Нефть «отыграла» падение

Москва, , 07:20 — REGNUM На лондонской Интерконтинентальной бирже 29 января цена нефти сорта Brent стала корректироваться вверх и отыгрывать падение 28 января. К вечеру баррель подорожал на 2,3%, до $61,21, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Санкции США против венесуэльской нефтегазовой госкорпорации PdVSA отчасти помогли нефти вырасти, хотя не очень сильно. Минфин США уже объявил, что ряд импортеров венесуэльской нефти, в том числе — ряд европейских стран, будет выведен из-под действия санкций. Так что сильного уменьшения предложения нефти на рынке не случится, примерно так же, как этого не случилось с антииранским эмбарго, действующим не для всех импортеров иранской нефти.

Агентство Bloomberg тем временем сообщило со ссылкой на министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, что Саудовская Аравия планирует сократить добычу нефти в феврале до 10,1 млн баррелей в сутки, а в январе добыча черного золота в этой стране снизилась до 10,2 млн бар./сут.

Таким образом, королевство сократило добычу нефти в январе значительно ниже, чем предусматривали условия соглашения «ОПЕК+» (лимит добычи для Саудовской Аравии составляет 10,33 млн бар./сут.). Оптимизм вселяет то, что цене на нефть удалось удержаться выше $60 за баррель. Сегодня, 30 января, торги барреля нефти марки Brent ожидаются в диапазоне $60−61,50.

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