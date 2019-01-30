В Свердловской области выделят миллиарды на нацпроект «Здравоохранение»

Екатеринбург, , 07:23 — REGNUM В Свердловской области более 3,7 млрд рублей будет выделено в 2019 году на национальный проект «Здравоохранение». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Из региональной казны на реализацию проекта направят свыше 1,9 млрд, а из федерального бюджета более 1,8 млрд рублей. Финансирование произойдёт по восьми направлениям, основными из которых являются снижение смертности трудоспособного населения от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижение младенческой смертности.

«Всего за ближайшие три года реализации национального проекта «Здравоохранение» из федерального и областного бюджетов планируется выделить 11,8 млрд рублей», — уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках другой программы — «Жильё и городская среда» — в Свердловской области в 2019 году выделено 1,8 млрд рублей на реконструкцию дворов и общественных территорий. Средства получат 50 муниципалитетов и городских округов, а всего в рамках программы будут обновлены 124 объекта (55 общественных территорий и 69 дворов).

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