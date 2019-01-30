Депутаты Госдумы РФ «жируют на народных деньгах»

Якутск, , 05:56 — REGNUM Экономика России по-прежнему находится в стагнации, а значит повода для повышения заработных плат депутатам Госдумы нет. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

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«Экономика России сегодня, несмотря на кажущуюся стабильность, находится в стагнации. Во-первых, среднемесячная цена на нефть марки брент, достигнув максимума в сентябре 2018 года — 82,73 доллара за баррель, в декабре рухнула на 35% до 53,80 доллара. Во-вторых, неуклонно растёт безработица особенно в Дальневосточных регионах, которые стоят в одной из приоритетных задач в Программе стратегического развития Российской Федерации. Об этом косвенно свидетельствуют названия тендеров проводимых в ДВФО. Там большинство тем посвящено переподготовке безработных на другие специальности и тому подобному», — отметил Юрий Данилов.

Ещё одним признаком нестабильной ситуации в экономике он назвал снижение реальных доходов жителей России и их покупательской способности. По наблюдениям эксперта, сейчас люди в основном покупают товары первой необходимости, а в ювелирных салонах, в шубных магазинах и местах продажи других товаров роскоши пусто, несмотря на всякие скидки и рекламу.

«Кроме того, граждане страны попали в кредитную кабалу, объём не погашенной кредиторской задолженности населения растёт, как снежный ком. Можно и дальше продолжить этот список, но и этого достаточно, чтобы понять, что никаких предпосылок к увеличению зарплаты депутатов и без того на порядок превышающую среднемесячную зарплату основной части населения не может быть. Поэтому жируя на народных деньгах наши слуги народа изобретают всё более абсурдные законы. На мой взгляд зарплату депутатов необходимо уравнять со среднемесячной зарплатой по стране», — высказал мнение Юрий Данилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский на заседании круглого стола фракции ЛДПР заявил, что в 2019 году доходы у него и его коллег выросли на 10% — с 300 до 330 тысяч рублей. При этом, согласно прогнозу экспертов Финансового университета при правительстве России, реальные зарплаты жителей России вырастут на 4%.