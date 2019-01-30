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Приднестровье: переводы мигрантов растут

Экономика

Две трети средств пришли из России

Приднестровье: переводы мигрантов растут
© ИА Красная Весна
Общественный транспорт на улицах Тирасполя

Тирасполь, 30 января 2019, 02:20 — REGNUM  Объем денежных переводов в Приднестровье от физических лиц из-за рубежа в 2018 составил $94,79 млн., что на 17,1% больше, чем годом ранее. Как передает ИА REGNUM, в Приднестровском республиканском банке сообщили, что 66,3% средств поступили из России, 12,8% — из ЕС, 6,6% — из Израиля, 4,1% — из США.

В структуре переводов 58,8% средств поступили в долларах США, 26,7% — в российских рублях, 14,5% — в евро.

Объем переводов из Приднестровья за рубеж составил $27,53 млн, что на 5% меньше, чем годом ранее.

В соседней Молдавии, отметим, объем денежных переводов от гастарбайтеров в 2018 году вырос на 5,8% по сравнению с предыдущим годом и достиг $1,26 млрд.

Денежные переводы от более чем миллиона молдавских гастарбайтеров в последние годы составляли от 14% до 30% ВВП Молдавии и являлись основным «двигателем» потребления и роста молдавской экономики.

С конца 2014 года отмечается резкое снижение объема переводов, а также доли в них России и российского рубля. Вплоть до 2014 года доля России в структуре переводов в Молдавию составляла около двух третей, сейчас — лишь чуть более четверти.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия: до 20% доходов населения — деньги гастарбайтеров

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Экономический кризис в Приднестровье
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