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Средний чек за коммунальные услуги в России за 2018 год вырос на 7%

Экономика

В 2019 году расходы на услуги ЖКХ продолжат расти

Москва, 29 января 2019, 22:41 — REGNUM  Расходы граждан России на коммунальные услуги за 2018 год выросли в среднем на 7%. Об этом 29 января пишет газета «Известия», ссылаясь на данные о расходах клиентов банков из топ-50.

Как сообщается, средний ежемесячный чек за услуги ЖКХ в минувшем году составил 2968 рублей.

При этом максимальные платежи были зафиксированы в Камчатском и Хабаровском краях, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Магаданской области, где стоимость услуг ЖКХ достигала 10 тысяч рублей.

Гораздо меньше за коммунальные услуги приходится платить жителям южных регионов страны, в которых средний чек составляет менее 2,3 тысячи рублей.

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Рост расходов на услуги ЖКХ эксперты связывают, в числе прочего, с массовой установкой счётчиков. Кроме этого, начисления растут в случае просрочек оплаты услуг.

В 2019 году, по оценкам экспертов, коммунальные платежи могут увеличиться приблизительно на 4,1%. При этом государство обещает не поднимать их выше уровня инфляции, которая в этом году, по оценкам Банка России, не должна превысить 5,5%.

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