В Новгородской области не хватает водителей автобусов

Великий Новгород, , 22:38 — REGNUM В Великом Новгороде не хватает водителей пассажирских автобусов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, об этом сегодня, 29 января, на заседании по вопросам кадрового обеспечения в регионе в рамках деловой программы III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» заявил генеральный директор ОАО «Автобусный парк» Иван Поступаленко.

Отметим, что «Автобусный парк» осуществляет около 60% всех пассажирских перевозок в Великом Новгороде.

Министерство образования Новгородской области готово организовать в колледжах Великого Новгорода, Боровичей и Старой Руссы курсы по подготовке водителей общественного транспорта, но при условии, что перевозчики соберут группу желающих учиться.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Станислав Шульцев сообщил, что в настоящее время Новгородской области не хватает около 60 водителей.

По словам регионального министра промышленности и торговли Ильи Маленко, в Новгородской области будет сформирован кадровый совет, в который войдут представители крупных предприятий региона — этот орган будут определять перечень специалистов, которых необходимо готовить в колледжах для экономики региона.

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» проходит в Великом Новгороде и Боровичах с 28 января по 1 февраля. Более 260 студентов соревнуются по 27 компетенциям от управления бульдозером и навыков кирпичной кладки до веб-дизайна и программных решений для бизнеса.

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Напомним, Новгородская область присоединилась к движению WorldSkills Russia в июле 2016 года. Победители региональных соревнований попадут на всероссийский чемпионат, а лучшие смогут попасть на мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который состоится в Казани 22−27 августа 2019 года. Он соберёт молодых профессионалов из более чем 60 стран мира, соревнующихся в 56 компетенциях.