Уолл-стрит: Индексы рынка движутся разнонаправленно

Нью-Йорк, США, , 21:32 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США движутся разнонаправленно — Dow Jones демонстрирует небольшой рост, Nasdaq и S&P снижаются, 29 января передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 23,95 пункта (0,10%), до 24 552,17 пункта, индекс S&P 500 снизился на 7,99 пункта (0,30%), до 2635,86 пункта, индекс Nasdaq снизился на 59,09 пункта (0,83%), до 7026,60 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января все индексы Уолл-стрит начали торги без изменений — при этом днем ранее рынок закрылся в серьезном минусе из-за обрушения акций Nvidia и Caterpillar.

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