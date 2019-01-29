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Клинцевич: Пора подумать о целесообразности хранения средств в США

Экономика

Странам пора задуматься

Клинцевич: Пора подумать о целесообразности хранения средств в США
Eli Christman
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Москва, 29 января 2019, 21:27 — REGNUM  В Совфеде назвали незаконным решение США предоставить главе оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуайдо доступ к счетам правительства страны в американских банках, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

«Абсолютно незаконное решение, противоречащее всем международным нормам. По сути, доступ к счетам правительства Венесуэлы получил самозванец», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор уверен, что решение заставит задуматься правительства многих стран.

«Не сомневаюсь, что такое решение побудит многие страны тысячу раз подумать о целесообразности хранения своего имущества в американских банках. Получается, что США распоряжается им по собственному разумению, и нет никаких гарантий, что оно будет сохранено», — сказал парламентарий.

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Политический кризис в Венесуэле
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